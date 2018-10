Hausdurchsuchung beim Österreichischen Tierschutzverein in Salzburg

In einer koordinierten Aktion sind die Zentrale in Wien und das Büro in Salzburg durchsucht worden (Symbolbild). - © APA/Barbara Gindl/Archiv

Die Polizei hat diese Woche beim Österreichischen Tierschutzverein Hausdurchsuchungen in den Büros in Salzburg und Wien durchgeführt. Der Sprecher der Staatsanwaltschaft Salzburg, Marcus Neher, bestätigte am Freitag einen Bericht der “Salzburger Nachrichten”. Anlass ist eine anonyme Anzeige, in der einem Spitzenfunktionär unter anderem die Veruntreuung von Spendengeldern vorgeworfen wird.