Hauser/Eberhard landeten bei Event auf Schalke auf Rang 3

Das Event in Schalke fand zum 16. Mal statt - © APA (dpa)

Lisa Hauser und Julian Eberhard haben bei der 16. Auflage der World Team Challenge in Gelsenkirchen Platz drei belegt. Österreichs Duo lag am Donnerstagabend vor rund 44.000 Zuschauern in der Arena von Schalke 04 am Ende 43,5 Sekunden hinter den siegreichen Russen Jekaterina Jurlowa und Alexej Wolkow. Auf dem zweiten Rang landete das tschechische Gespann Eva Puskarcikova und Ondrej Moravec.