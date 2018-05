Hausgemachte Sulz mit Tafelspitz

Da die Sulz im Kühlschrank fest werden muss, solltet ihr für die Zubereitung mindestens 2,5 Stunden einplanen. Die angegebene Menge reicht für vier Personen. Und das braucht ihr dafür:

Zutaten

200 Gramm gekochter Tafelspitz (ohne Fett)

20 Gramm Petersilienwurzel

20 Gramm Karotte

3 Esslöffel Petersilie, gehackt

5 Blatt Gelatine

250 Milliliter Rindsuppe

1 Esslöffel Essig

Salz

Pfeffer, schwarz

Muskat, gerieben

1 weißer Radi

Öl

Und so geht’s:

Zuallererst die Karotten und die Petersilienwurzel schälen und in ein Zentimeter große Würfel schneiden. Das Gemüse anschließend in Salzwasser etwa fünf Minuten kochen und dann kalt abschrecken. Den Tafelspitz ebenfalls in ein Zentimeter große Würfel schneiden, die Petersilie hacken und beides mit dem Gemüse vermischen. Die Gelatine derweil in kaltem Wasser einweichen. Währenddessen die Rindsupper erhitzen, die Gelatine ausdrücken und in die warme Suppe einrühren. Mit Essig, Salz, Pfeffer und Muskat würzen. Danach vier Förmchen, entweder Tassen, Metallformen oder ähnliches, etwa einen Zentimeter hoch mit Suppe befüllen, in den Kühlschrank stellen und stocken lassen.

Im Anschluss die Fleisch-Gemüse-Mischung auf die Formen verteilen und mit der restlichen Suppe gleichmäßig auffüllen. Die Formen abdecken und etwa zwei Stunden lang im Kühlschrank fest werden lassen. Den weißen Radi fein hobeln, mit Öl und Salz marinieren und als Garnitur zur Sulz anrichten. Mahlzeit!

Die Tafelspitzsulz schmeckt auch mit Suppenfleisch vom Rind herrlich. Foto: Birgit Scheibl/Salzburg Agrar Marketing ©

Tipp

Man kann auch Essig- oder Senfgurken zur Sulz geben. Mit Kürbiskernöl schmeckt die Sulz besonders gut. Statt dem Tafelspitz könnt ihr übrigens auch das Suppenfleisch von der Rindsuppe verwenden.

