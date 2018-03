Haushaltsenergie im Jänner gleich teuer wie im Dezember

Am stärksten verteuerte sich Brennholz - © APA (Archiv/Pfarrhofer)

Die Preise für Haushaltsenergie sind in Österreich rund um den Jahreswechsel – von Dezember auf Jänner – in Summe unverändert geblieben. Im Jahresabstand stiegen sie um 0,6 Prozent, deutlich schwächer als im Dezember mit 1,7 Prozent Plus. Am stärksten verteuerte sich im Jänner Brennholz, gefolgt von Heizöl. Preisrückgänge von 6 Prozent gab es bei Gas, Grund war eine Senkung der Netztarife.