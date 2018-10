Hausteile stürzen in Tiefe: Vier Pinzgauer in Italien verletzt

Teile eines unbewohnten Hauses stürzten in die Tiefe. (Symbolbild) - © Bilderbox

Vier Touristen aus dem Pinzgau sind am Mittwochnachmittag in der norditalienischen Stadt Bassano del Grappa verletzt worden, als von einem unbewohnten Haus Teile des Dachsimses in die Tiefe stürzten. Am schlimmsten erwischte es einen 60-Jährigen. Er stürzte beim Versuch, den Ziegeln auszuweichen, und erlitt einen Wadenbeinbruch.