Hawaiianische Behörden warnen vor Lava aus Vulkan Kilauea

Zivilschutzbehörde von Hawaii warnte am Wochenende vor giftigem Gas - © APA (AFP/GETTY)

Lava aus dem Vulkan Kilauea fließt in den Pazifik. Die Zivilschutzbehörde des US-Bundesstaats Hawaii warnte am Wochenende vor giftigem Gas, das beim Aufeinandertreffen von Lava und Meerwasser entstehe. Der seit mehreren Wochen Feuer speiende Vulkan zerstörte schon Dutzende Gebäude, am Samstag wurde auch ein Mensch verletzt.