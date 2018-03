Hawking-Asche in Westminster Abbey, Trauerfeier in Cambridge

Der populäre Wissenschaftler geht auf seine letzte Reise - © APA (AFP)

Astrophysiker Stephen Hawking wird in der Londoner Westminster Abbey beigesetzt. Die Asche soll nahe dem Grab des Gelehrten Isaac Newton ihre letzte Ruhestätte finden, teilte am Dienstag der Dekan von Westminster mit. Die Trauerfeier soll hingegen in der Universitätsstadt Cambridge stattfinden. Sie ist in der Kirche St. Mary’s am 31. März ab 15.00 Uhr MESZ geplant, teilte Hawkings Familie mit.