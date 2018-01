Nächstes ÖSV-Debakel – Stoch-Triumph auch in Innsbruck

Hayböck nach Durchgang eins bester Österreicher - © APA

Die österreichischen Skispringer haben am Donnerstag im ersten Heimbewerb der Vierschanzen-Tournee in Innsbruck ein weiteres Debakel erlebt. Während Titelverteidiger Kamil Stoch nach seinem dritten Sieg in Serie auf den nächsten Gesamterfolg zusteuert, reichte es für das ÖSV-Team am Bergisel wie schon in Garmisch zu keinem Spitzenplatz.