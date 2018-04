HCB Südtirol erzwingt im EBEL-Finale Entscheidungsspiel in Salzburg

Die Bozener erarbeiteten sich ein entscheidendes siebentes Spiel - © APA (EXPA/Groder)

Mehr Spannung geht nicht in der EBEL-Finalserie, denn der künftige Meister wird in einem Entscheidungsspiel ermittelt. HCB Südtirol gewann am Dienstag in Bozen das Heimspiel gegen Red Bull Salzburg mit 6:3 (1:1,2:1,3:1) und stellte in der “best of seven”-Serie auf 3:3. Damit kommt es am Freitag (20.20 Uhr) in Salzburg zum Showdown um den Titel.