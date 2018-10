Heeres-Hubschrauber “Black Hawk” absolvierten 25.000ste Flugstunde

Der Erstflug der “Black Hawk”-Hubschrauber in Österreich erfolgte am 21. September 2002. Im Rahmen des “Katastrophenschutzpakets” soll die Staffel von neun auf zwölf Stück aufgestockt werden.

Hubschrauber österreichweit im Einsatz

Nach der Einschulungsphase für die Piloten und Techniker wurden die Hubschrauber österreichweit bei Übungen und Assistenzeinsätzen eingesetzt: etwa bei Hochwasser und der Räumung von Verklausungen in Tirol und Vorarlberg 2005, bei Löscheinsätzen in Oberösterreich 2006 und 2018, bei Lawineneinsätzen Tirol und Vorarlberg 2012 sowie im Rahmen von Aufräumarbeiten nach dem Sturmtief “Kyril” in Ober- und Niederösterreich 2007.

Auch im Ausland kam ein “Black Hawk” des Bundesheeres zum Einsatz. Bei der EUFOR-Mission in Bosnien-Herzegowina im März 2010 wurden ein Schwerverletzter und drei Unverletzte aus Bergnot gerettet. Die beteiligte Crew führte bei diesem Einsatz die erste Windenbergung bei Nacht durch.

Das kann ein “Black Hawk”

Der “Black Hawk” (“Schwarzer Falke”) ist ein mittlerer Transporthubschrauber. Aufgrund seiner zwei leistungsstarken Triebwerke ist er vielseitig und gerade im Hochgebirge gut einsetzbar, erläuterte das Ministerium. Die Enteisungsanlage der Rotorblätter sowie des Heckrotors ermöglicht seinen Einsatz auch bei schlechten Wetterbedingungen. Die Transportkapazität beträgt 20 Personen oder reicht für die Beförderung von rund vier Tonnen Nutzlast. Der Hubschrauber hat eine Reichweite von etwa 500 Kilometer. Er erreicht eine maximale Geschwindigkeit von 360 km/h, die maximale Flughöhe liegt bei rund 6.000 Metern.