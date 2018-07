Syrische Rebellen verhandeln wieder mit russischer Armee

Luftangriffe der Regierungstruppen in Daraa - © APA (AFP)

Die Rebellen im Süden Syriens sind nach eigenen Angaben wieder zu Verhandlungen mit der russischen Armee bereit. Dies gehe auf Vermittlungsbemühungen Jordaniens zurück, sagte ein Oppositionssprecher am Donnerstag. Die Gespräche sollten am Abend in Busra al-Sham stattfinden. In der Stadt gab es bereits vier Gesprächsrunden, die ohne Ergebnis blieben.