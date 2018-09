Heftige Unwetter im Osten Österreichs niedergegangen

Straßen wurden überflutet - © APA (FF GROSSMUGL)

Im Großraum Wien und im Nordburgenland sind in der Nacht auf Montag teils heftige Unwetter niedergegangen. Betroffen waren die Bezirke Mistelbach, Korneuburg, Bruck a.d. Leitha mit dem Flughafen Schwechat und Neusiedl am See. Zahlreiche Feuerwehren hatten Hunderte Einsätze abzuarbeiten, teilten die Landeskommandos Niederösterreich und Burgenland auf Anfrage mit.