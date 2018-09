Heikle Rettung eines Bergsteigers vom Wiesbachhorn in Kaprun

Die Bergretter und die Polizei konnten den Mann vom Wiesbachhorn bergen (Symbolbild). - © Bilderbox

Ein Bergsteiger war am Mittwoch zu erschöpft, um vom Großen Wiesbachhorn in Kaprun (Pinzgau) absteigen zu können. Der Mann alarmierte die Rettungskräfte und sagte, er würde sich “irgendwo am Gletscherrand befinden”, berichtet die Polizei. Ein Rettungshubschrauber fand den Mann schließlich auf 3.400 Metern.