Heimspiel: Andreas Gabalier trotzt Regen in Schladming

“Nach 41 Tagen Sonnenschein zeigt sich die Planai heute ‘eingewaschelt'”, so Andreas Gabalier in einem Facebook-Video an seine Fans. Trotz der Novemberstimmung wurde der Konzertstart für 19.30 Uhr angepeilt.

Andreas Gabalier bei Novemberstimmung in Schladming

Gabalier gab seinen Fans noch mit auf den Weg, festes Schuhwerk mitzubringen. Kurz nach 20 Uhr startete der steirische Volks-Rock ’n’ Roller seine Show. Die rund 40.000 Fans ließen sich von dem Wetter nicht abhalten und sangen die Songs von Andreas Gabalier lautstark mit.