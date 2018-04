Heimspiel mit Amore: Wanda in Wiener Stadthalle

Wanda zurück in Wien - © APA

“Amore, Schatzi”, war der Schlachtruf von Marco Michael Wanda, der beim Konzert seiner Band in der ausverkauften Wiener Stadthalle schier unzählige Male fiel. Am Samstagabend zog es Wanda erstmals seit Längerem in ihre Heimat Wien, wo sie ihr Anfang Oktober erschienenes drittes Album “Niente” mit Leidenschaft und gewohnt viel Liebe präsentierten.