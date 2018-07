Hektargroßes Feld brennt in Maxglan nieder

Bei einem Flurbrand in der Stadt Salzburg ist am Dienstag eine etwa ein Hektar große Fläche abgebrannt. Die Berufsfeuerwehr hatte den Brand rasch unter Kontrolle. Die Ursache ist bislang noch unklar, berichtete die Polizei in einer Aussendung.

Auf einem Weizenfeld im Salzburger Stadtteil Maxglan ist am Dienstag ein Brand ausgebrochen. Laut Polizei brannte eine rund ein Hektar große Fläche nieder. Die Feuerwehr hatten den Flurbrand rasch unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand. Flurbrand in Maxglan: Mehrere Tausend Euro Schaden Zur Brandursache ist bis dato nichts bekannt. Ein Brandermittler wurde hinzugezogen. Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der Sachschaden auf mehrere Tausend Euro, teilte die Polizei abschließend mit.