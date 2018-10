Helfer fanden in Indonesien mehr als 2.100 Erdbebenopfer

Viele Menschen haben alles verloren - © APA (AFP/Archiv)

Die Zahl der Erdbebenopfer in Indonesien ist auf mehr als 2.100 gestiegen. Helfer fanden seit dem Beben Ende September bis Samstagabend 2.113 Tote in den Trümmern, wie die zuständigen Behörden des Landes mitteilten. Genau 1.309 Menschen seien noch vermisst gemeldet. Etwa 1.700 Todesopfer wurden allein in der Provinzhauptstadt Palu gefunden.