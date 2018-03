Helmut Naderer im SALZBURG24-Interview: “Verabschiede mich aus der Politik”

Die Querelen rund um das Rückkehrs-Recht von Hans Mayr und Otto Konrad in den ehemaligen Team-Stronach-Klub (heute Freie Wähler Salzburg, FWS),) tangieren dessen Obmann Helmut Naderer nicht sonderlich. „Man sollte nach knapp fünf Jahren im Landtag zumindest die Geschäftsordnung kennen“, kommentiert Naderer knapp. „Es ist ein zaghafter Versuch gewesen, zu Geld zu kommen“, meint der 55-Jährige im Gespräch mit SALZBURG24.

Naderer wirkt beim Interview entspannt und gelassen, er scheint das Kapitel Politik vorerst abgeschlossen zu haben. „Ich bin seit Kurzem Direktor des kleinsten Museums des Landes Salzburg (Gendarmerie-Museum in Bergheim, Anm. der Redaktion) und ab 1. Juni werde ich wieder zu 100 Prozent als Postenkommandant in Bergheim arbeiten. Das macht mir viel Freude.“

Den Rückzug der Kandidatur bei der Landtagswahl begründete Naderer mit der Aussichtslosigkeit, die Fünf-Prozent-Hürde zu knacken und es damit in den Salzburger Landtag zu schaffen. „Man braucht etwas Besonderes, damit die Leute dich wählen. Das haben weder der Hans Mayr, Karl Schnell oder ich“, zeigt sich der Flachgauer überzeugt.

Ein stolzer Helmut Naderer bei der Eröffnung des Gendarmerie- und Polizeimuseums in Bergheim./Neumayr ©

Naderer seit 1989 in der Politik

Der gelernte Kupferschmied und seit 2002 Kommandant der Polizeiinspektion Bergheim bei Salzburg ist seit fast 29 Jahren in der Politik. Seine politische Laufbahn begann 1989 in der FPÖ. Er war von 1990 bis 2004 Vizebürgermeister in seiner Heimatgemeinde Seekirchen am Wallersee und von 1994 bis 2004 Landtagsabgeordneter, von 1997 bis 2003 auch stellvertretender FPÖ-Landesparteiobmann.

Im Zuge eines Streits verließ Naderer 2003 die FPÖ, er kam dadurch einem Parteiausschluss zuvor. Seinem einstigen Intimus Karl Schnell warf er nach dem vernichtenden Ergebnis bei der Nationalratswahl 2002 “permanente Realitätsverweigerung” vor, welche die FPÖ “in die Selbstauflösung führt”. Danach arbeitete er zwischenzeitlich für das BZÖ, von 2003 bis 2009 saß er für die “Freien Demokraten Seekirchen” und anschließend bis 2014 für die “Freien Wähler Seekirchen” in der Gemeindevertretung.

Naderers Zukunft ohne Politik – oder doch nicht?

Die nächsten Monate wolle er ganz bewusst ohne Politik genießen, sich dem Museum widmen und als Vizepräsident der Salzburg-Friulanischen Gesellschaft viele historische Reisen ins Friaulanische bis Venezien und Südtirol unternehmen. „Dabei lassen wir uns natürlich das Essen und den Wein auch schmecken.“

Ganz loslassen scheint Naderer aber doch nicht zu können. “Sollte ich es doch nicht ohne Politik aushalten, steht mir das Tor in Seekirchen jederzeit offen”. Außerdem habe man sich auch überlegt in der Stadt Salzburg zu kandidieren, “weil die FPÖ sehr mangelhafte Kandidaten hat”. Aber um das zu entscheiden, sei noch genügend Zeit.

Fix ist jedenfalls der Abschied aus dem Landtag. Das werde ihm nicht wirklich schwer fallen, da er das ja schon aus dem Jahr 2004 kenne und daher wisse, was ihn erwartet. „Eine Bedeutung als Politiker hast du immer nur während deiner aktiven Zeit im Landtag, für das Gewesene bekommst du nichts“, resümiert der 55-Jährige.

Bei der Landtagswahl erwartet Naderer einen eindeutigen Platz 1 für Landeshauptmann Wilfried Haslauer, der, „wenn es rechnerisch passt, in eine Dreier-Koalition mit den Grünen und den NEOS geht“, prognostiziert der künftige Ex-Politiker. Die Sympathiewerte von Haslauer gegenüber der FPÖ seien nicht wirklich hoch, glaubt Naderer. Seine Stimme gehe an FPÖ, FPS oder ÖVP. „Das werde ich aber erst knapp vor der Wahl entscheiden.“