Hemingway-Kurzgeschichte erstmals veröffentlicht

Hemingway hat die Geschichte in den 50er Jahren geschrieben - © APA (AFP/Symbolbild)

Eine bisher unveröffentlichte Kurzgeschichte des US-Schriftstellers und Literaturnobelpreisträgers Ernest Hemingway (“Der alte Mann und das Meer”) aus den 1950er Jahren ist erstmals in einem US-Magazin erschienen. Unter dem Titel “A Room on the Garden Side” (Ein Zimmer auf der Gartenseite) veröffentlichte das Literatur-Magazin “The Strand” am Donnerstag (Ortszeit) das gut 2.000 Wörter lange Werk.