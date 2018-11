Hepatitis-Skandal in Bayern: Arzt soll Patienten angesteckt haben

v38 Fällrden bereits bestätigt. (Symbolbild) - © APA/HELMUT FOHRINGER/Archiv

Die Zahl der mit Hepatitis infizierten Patienten des Krankenhauses von Donauwörth in Bayern steigt weiter an. Mittlerweile gebe es bereits 38 Betroffene, teilte das Landratsamt Donau-Ries am Mittwoch mit. Ein ehemaliger Narkosearzt wird verdächtigt, bei Operationen seine Patienten reihenweise angesteckt zu haben. Fast 1.300 frühere Patienten sollen sich deswegen auf Hepatitis C testen lassen.