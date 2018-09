Herbe Kritik an “nicht amtsführendem Kulturminister”

Opposition sucht den Kulturminister - © APA

Herbe Kritik an der Kulturpolitik der Regierung und an der Amtsausübung von Kulturminister Gernot Blümel (ÖVP) übten am Mittwoch die Kultursprecher der Oppositionsparteien. Über die bisherige Arbeit könne man nur “eine Nullbilanz” ziehen, sagte Thomas Drozda (SPÖ). Ähnlich äußerte sich Sepp Schellhorn (NEOS). Wolfgang Zinggl (Liste Pilz) nannte Blümel einen “nicht amtsführenden Kulturminister”.