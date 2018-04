Bub stürzte am Donnestag aus siebentem Stock in den Tod - © APA

Nach dem tödlichen Fenstersturz eines Vierjährigen am frühen Donnerstagnachmittag in Wien-Donaustadt war am Freitag zunächst noch unklar, wie es zu dem Unglück gekommen ist. Der Vater des Buben und dessen neue Lebensgefährtin stehen unter Schock und konnten vorerst noch nicht befragt werden, sagte Polizeisprecher Daniel Fürst.