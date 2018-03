Herzog bei Saisonfinale mit Chance auf Weltcup-Pokale

Vanessa Herzog könnte groß abräumen - © APA (dpa)

Beim Saisonfinale im Eisschnelllauf hat Vanessa Herzog am Wochenende in Minsk die Chance auf gleich zwei große Weltcup-Pokale. Beim Final-Event in Minsk hat die 22-Jährige sowohl über 500 als auch über 1.000 m eine recht gute Möglichkeit. Denn die 500-m-Führende und 1.000-m-Zweite Nao Kodaira aus Japan hat wie schon vor acht Wochen beim vorletzten Weltcup in Erfurt nicht genannt.