Herzog in Minsk um 1/100 an 500-m-Weltcupsieg vorbei

Herzog scheitert ganz knapp - © APA (Archiv)

Die Tirolerin Vanessa Herzog hat am Samstag ihre Chance auf den Gewinn einer Disziplinwertung im Eisschnelllauf-Weltcup gewahrt und ihren insgesamt dritten Weltcupsieg nur um 1/100 Sekunde verpasst. Die 22-Jährige wurde am Samstag beim Saisonfinale in Minsk über 500 m in 38,29 Sekunden hinter Karolina Erbanova Zweite und läuft nun am Sonntag im direkten Duell mit der Tschechin um Gesamtplatz eins.