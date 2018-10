Herzogin Meghan ist schwanger

Der britische Prinz Harry und seine Frau Meghan erwarten im Frühling kommenden Jahres Nachwuchs.

Their Royal Highnesses The Duke and Duchess of Sussex are very pleased to announce that The Duchess of Sussex is expecting a baby in the Spring of 2019. pic.twitter.com/Ut9C0RagLk

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 15. Oktober 2018