Heta mit Portfolioabbbau bereits 2,7 Mrd. Euro über Plan

Heta brachte u.a. kroatische Luxusimmobilien an den Mann - © APA (HETA ASSET RESOLUTION)

Die Heta Asset Resolution (Heta), die staatliche Abbaubank der vormaligen Kärntner Hypo Alpe Adria Bank, kommt mit dem Portfolioabbau schneller und besser voran als geplant. Der Abbau sei derart erfolgreich, dass seit der Einleitung Anfang 2015 rund 2,7 Mrd. Euro an Gewinnen erzielt werden konnten, so Heta-Vorstandssprecher Alexander Tscherteu am Freitag in einer Pressemitteilung.