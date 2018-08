Hier gibt es kostenloses Trinkwasser in Salzburg

Die Stadt Salzburg betreut insgesamt 50 Brunnen, aus 19 von ihnen sprudelt frisches Wasser in Trinkwasserqualität. Vier von ihnen sind sensorgesteuert. Das heißt, Wasser fließt nur, wenn es auch gebraucht wird. Laut Stadt verringert das den Wasserverbrauch von 150 Kubikmeter pro Jahr auf drei bis fünf.

Auf dieser Karte sind die Trinkwasserbrunnen in der Altstadt eingezeichnet. Foto: Stadt Salzburg ©

Trinkwasser aus Wasserschutzgebieten

90 Prozent des Trinkwassers in der Stadt Salzburg kommt aus den Wasserschutzgebieten in Glanegg, St. Leonhard und dem Grundwasserwerk Taugl. Dort ist die Qualität so hoch, dass es keine zusätzliche Aufbereitung braucht. Die restlichen zehn Prozent kommen aus Quellwassergebieten und werden mit UV-Licht desinfisziert, bevor sie als Trinkwasser verwendet werden können. Die Wasserwerke pumpen das Wasser in die Hochbehälter am Mönchsberg und am Kapuzinerberg. Von dort fließt das kostbare Nass direkt in die Haushalte und Trinkbrunnen der Mozartstadt.

Die neuen Trinkwasserwürfel brauchen weniger Wasser. Foto: Stadt Salzburg/Johannes Killer ©

Das sind die Trinkwasserbrunnen in Salzburg:

An so heißen Tagen, wie wir sie im Moment erleben, sollten man doppelt so viel trinken, als normalerweise. Die Empfehlung liegt bei Erwachsenen bei mindestens 1,5 Litern. Drei Liter sollten es derzeit also schon sein.

Basteibrunnen Marktfrauen-Brunnen Marktbrunnen Grünmarkt Holztrog-Brunnen Kapuzinerberg Monikapforte-Brunnen Hohenweg-Brunnen Blasius-Brunnen Löwenkopf-Brunnen Marktbrunnen Universitätsplatz Löwenkopf-Mauerbrunnen Gedenkbrunnen Kaigasse Festungsgasse-Brunnen Erhard-Brunnen Entenbrunnen Schanzlpark Salzachweiberl-Brunnen sensorgesteuerte Trinkwasserbrunnen, Cornelius-Reitsamer-Platz sensorgesteuerte Trinkwasserbrunnen Anton-Neumayr-Platz sensorgesteuerte Trinkwasserbrunnen Griesgasse (gegenüber Fisch Krieg) sensorgesteuerte Trinkwasserbrunnen Hagenauer Platz

Trinkwasserquellen im ganzen Bundesland

Wer nicht in der Stadt unterwegs ist, sondern am Land, kann sich mit einer App des Landes weiterhelfen. Im ganzen Bundesland gibt es Trinkwasserbrunnen und -quellen, die besonders an heißen Tagen wohltun. Auf einer Karte ist die genaue Position der Wasserspender eingezeichnet, in der Übersicht sieht man, wie viele Brunnen sich in der Gegend befinden.