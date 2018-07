Hilfswerk-Zentrale im Wissenspark Urstein eröffnet

Mit dem Wissenspark Urstein in Puch entsteht südlich der Stadt Salzburg ein neues Kompetenzzentrum für Bildung, Wirtschaft und Soziales. Das Hilfswerk Salzburg ist Eigentümer des Bauteils E mit 11.500 Quadratmeter Nutzfläche. Neben der Zentrale bietet das Hilfswerk mit der Kinder-Villa Urstein künftig eine flexible Kinderbetreuung für Anrainerfamilien sowie Mitarbeiter im und um den Wissenspark an. Im Herbst wird mit zwei alterserweiterten Gruppen zu je 16 Betreuungsplätzen gestartet. Im Sommer wird zudem bereits eine Ferienbetreuung angeboten.

Platz für Bildung

Auch das umfassende Bildungsprogramm für die Hilfswerkmitarbeiter und -mitarbeiter in der Zentrale ist beachtlich. “Jährlich werden durch die Organisation rund 270 Veranstaltungen abgehalten und knapp 2.000 Aus- und Weiterbildungsteilnahmen verzeichnet”, weiß Haslauer. Das neue Bildungszentrum in Urstein steht langfristig auch externen Firmen zur Verfügung. So können sich etwa Anrainerfirmen oder die Fachhochschule einmieten. “Stolz sind wir insbesondere auf unseren ‘dritten Lernort’. Er ist einzigartig in Salzburg, weil nicht nur Theorie vermittelt wird, sondern praktisch geübt werden kann”, so Hilfswerk-Geschäftsführerin Daniela Gutschi (ÖVP).

Praktische Ausbildung für Pfleger

Die Pflegewerkstatt ist wie ein Zimmer in einem Seniorenwohnhaus – beispielsweise mit Pflegebett und Arzneischrank – eingerichtet. Hier können außerdem Hauskrankenpflege und Heimhilfe geübt werden, und die Ideenschmiede dient dazu, Praktisches in der Theorie zu besprechen.

Im mittleren Riegel des Bauteils E wurden Arbeitsbereiche für Freelancer und Kreative eingerichtet. Diese Coworking-Spaces verfügen selbstverständlich über alle technischen Standards und können möbliert angemietet werden. Und im ruhigen, der Salzach zugewandten Teil, errichtet das Hilfswerk zudem 29 bezugsfertige Ein- und Zweizimmerwohnungen mit Nutzflächen zwischen 30 und 80 Quadratmetern. Unternehmen, die als Arbeitgeber Anreize schaffen möchten, profitieren von diesen Dienstwohnungen im Wissenspark.

Hilfswerk betreute 8.278 Personen

Das Hilfswerk Salzburg ist einer der größten sozialen Anbieter des Landes. Es hält einen Marktanteil von über 50 Prozent im Bereich der mobilen Dienste wie Hauskrankenpflege, Heimhilfe und Essen auf Rädern. 2017 betreuten 1.221 Mitarbeiter im Monatsschnitt 8.278 Personen aller Generationen in 120 Einrichtungen und über mobile Dienste. Hinzu kommen 500 freiwillige Helfer.