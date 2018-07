Hinterglemm: 36-Jähriger nach Prügel-Attacke schwer verletzt liegen gelassen

Der Vorfall ereignete sich laut Polizei bereits am 20. Juli: Zunächst gerieten insgesamt fünf alkoholisierte Personen in einem Lokal in Hinterglemm aneinander. Als der Streit eskalierte, schlug eine 19-jährige Deutsche dem Opfer, einem 36 Jahre alten Mann, ebenfalls aus Deutschland, mit der Faust ins Gesicht.

Täter lassen Opfer schwer verletzt liegen

Anschließend verließen alle Beteiligten das Lokal. Nach derzeitigem Ermittlungsstand schlugen die drei Begleiter der Frau im Alter von 21, 23 und 27 Jahren dann vor dem Lokal auf den 36-Jährigen ein und ließen ihr schwer verletzt zurück.

Der Mann wurde mit Gesichtsverletzungen und einem Bruch ins Krankenhaus Zell am See gebracht. Die Ermittlungen der Polizei sind noch nicht abgeschlossen.