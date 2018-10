Hinterseer-Doppelpack bei 3:3-Heimremis des VfL Bochum

Bei Hinterseer waren diesmal die Abstauberqualitäten gefragt, er profitierte von haarsträubenden Eigenfehlern der Gäste. Tormann Philipp Pentke schoss bei einem Freistoß weit außerhalb des Strafraums Bochums Lee Chung-yong an, Hinterseer reagierte aus leichter Abseitsposition am schnellsten und schob den in den Strafraum kullernden Ball ins leere Tor (54.). Vier Minuten später ging ein Heber des 12-fachen ÖFB-Teamspielers knapp am Tor vorbei. Hinterseers zweiter Treffer wurde neuerlich von einem Fehler im Spielaufbau der Gäste eingeleitet. Lee gab zur Mitte und der Ex-Ingolstadt-Akteur vollendete diesmal aus elf Metern (65.).

Hinterseer avancierte zum zweiten Mal in der laufenden Saison zum Mehrfachtorschützen – beim 6:0 gegen Ingolstadt am 16. September hatte er sogar dreimal getroffen. Bochums dritten Treffer steuerte Robert Tesche (45.+1) bei. Für einen Sieg reichte es aber nicht, da auf der anderen Seite Sargis Adamyan (11.), Marc Lais (77.) und Hamadi Al Ghaddioui (93.) trafen. Beide Teams blieben mit dem Punktgewinn im Mittelfeld stecken, Bochum ist drei Spiele unbesiegt und Siebenter, Regensburg nach dem sechsten ungeschlagenen Spiel in Folge punktgleich Neunter.

(APA)