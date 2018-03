Hirn arbeitet effizienter als gedacht

Ein Team um Peter Jonas und Hua Hu vom IST Austria in Klosterneuburg (NÖ) untersuchte in Hirnschnitten, wie die Nervenimpulse (Aktionspotenziale) entlang der Nervenzellfortsätze (Axone) bei speziellen Nervenzellen (Parvalbumin exprimierende GABAerge Interneuronen) weitergeleitet werden. Diese Gehirnzellen sind wichtig für die “Mustertrennung”, durch die man zwischen ähnlichen Erfahrungen unterscheiden kann, erklären die Forscher.

Gehirnzellen arbeiten ökonomisch

Sie entdeckten, dass die Energie für ihre Aktionspotenziale nur eineinhalb Mal so groß wie das theoretisch berechnete Minimum ist. Sie arbeiten demnach äußerst ökonomisch. Bisher galten die schnellen, kurzen Aktionspotenziale dieser Nervenzellen als sehr energieaufwendig, so die Forscher. Man habe nämlich angenommen, dass sich die unterschiedlichen Ionenströme, die für die Signalweiterleitung nötig sind, in die Quere kommen. Doch die Kanäle, durch die jene Ionen strömen, sind sehr gut aufeinander abgestimmt.

Signalübertragung wird optimiert

Zuerst öffnen sich die Kanäle für Natrium-Ionen (Na-plus). Sie werden sehr bald wieder geschlossen, während die Kanäle für Kalium-Ionen (K-plus) erst mit Verzögerung aktiviert werden. “Diese komplementäre Steuerung minimiert die Überlappung der Na-plus- und K-plus-Ströme während kurzer Aktionspotenziale und optimiert die Signalübertragung, so dass sie sowohl schnell als auch energieeffizient ist”, erklären sie in einer Aussendung.

(APA)