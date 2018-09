Historiker Reinhold Wagnleitner im Sonntags-Talk: “In Österreich jammern wir auf unglaublich hohem Niveau”

SALZBURG24: Herr Wagnleitner, Sie haben in Salzburg, aber auch in den USA gelehrt: Was gefällt Ihnen an Salzburg besser als den USA?

REINHOLD WAGNLEITNER: Was die soziale Sicherheit und das kulturelle Leben, die Geschwindigkeit des Lebens und die Tiefe der zwischenmenschlichen Beziehungen betrifft, gefällt es mir in Salzburg eindeutig besser. Das Leben in den USA hat sich unglaublich beschleunigt, das politische Diskutieren ist nicht mehr so interessant, offen und erwünscht wie früher. Es gibt auch bestimmte Dinge, die mir in den USA besser gefallen haben. Zum Beispiel das Angebot an populärer Musik und Jazz.

Ist Ihnen die Umstellung nach ihrer Rückkehr von der großen, pulsierenden USA ins vergleichsweise beschauliche, provinzielle Österreich schwer gefallen?

Ich sehe Österreich gar nicht so sehr als provinziell, wobei der Vergleich in bestimmten Dingen nicht falsch ist. Dennoch, das Provinzielle ist häufig in den USA viel größer als hier. Daher möchte ich auf die Frage mit einem Jein antworten. Ein Beispiel: Nachdem ich in den Neunzigerjahren für ein Jahr in Lancaster (US-Bundesstaat Pennsylvania, Anm.) gewesen bin, bin ich am ersten Tag nach meiner Rückkehr in Salzburg in die Rush Hour gekommen. Und wissen Sie was? Es ist genauso langsam vorwärts gegangen wie zur Rush Hour in Lancaster.

Wenn Sie das Bildungsangebot an den Hochschulen in den USA und Österreich vergleichen: Welche Unterschiede haben Sie kennengelernt?

Grundsätzlich ist in den USA mehr privates Geld im Spiel. Mir fällt das Beispiel der Universität Stanford ein, das ist eine von mehr als 4.000 Universitäten in den USA, deren Bakkalaureatsprogramm vor rund zehn Jahren ein ähnlich hohes Budget hatte wie fast alle österreichischen Universitäten zusammen. Das Spielfeld, auf dem wir uns befinden, ist also ein bisschen sehr schief. Und dafür sind unsere Universitäten hervorragend.

Da in den USA mehr Geld im Spiel ist, gibt es natürlich ein ganz anderes Verhältnis zwischen Lehrenden und Studierenden im Vergleich zu Österreich. Im Franklin & Marshall College in Lancaster, wo ich gelehrt habe, kamen auf 2.000 Studierende 200 Lehrende. Auf der anderen Seite gibt es in den USA eine unglaubliche Verschuldung vieler Studierender. 1991 betrug die Studiengebühr in Lancaster für ein Jahr 21.000 Dollar. Wenn man das auf vier Jahre College hochrechnet, kommt man umgerechnet auf über 72.000 Euro an Studiengebühren nur fürs Bakkalaureat. Und da waren weder ein Kugelschreiber, noch ein einziges Buch mitinbegriffen.

Würden Sie in Österreich Studiengebühren befürworten?

Ich bin grundsätzlich gegen Studiengebühren, weil die Möglichkeit, Bildung zu erwerben, zu den Menschenrechten zählt. Die Einführung von Studiengebühren in der Höhe von rund 500 Euro ginge ja vielleicht noch, aber das ist viel zu wenig, um die Qualität der Universitäten zu erhöhen – vor allem, wenn das Geld versickert.

Als Historiker haben Sie sich mit der österreichisch-amerikanischen Beziehung befasst. In einem Buch schreiben Sie über die “Kulturmission der USA in Österreich nach dem Zweiten Weltkrieg”. Wie sah diese Kulturmission konkret aus?

Die Kulturbeziehung zwischen den USA und Österreich ist gewissermaßen paradox. In Österreich ist man bis heute davon überzeugt, die US-Amerikaner hätten die populäre Musik absichtlich zu uns gebracht. Bis zu einem gewissen Grad stimmt das auch. Was die USA aber nach 1945 wirklich verzweifelt versucht haben durchzusetzen – und damit gescheitert sind – war der Gedanke, dass die Vereinigten Staaten ebenso eine Hochkultur besitzen wie Europa.

Zwei US-amerikanische Offiziere hatten bei den Salzburger Festspielen in der Nachkriegszeit angefragt, ob man nicht einmal Lieder von US-amerikanischen Komponisten spielen könnte. Daraufhin kam die Antwort: Es gibt klassische Musik aus den USA?

Wo war die US-amerikanische Kulturmission erfolgreich?

Natürlich haben sich einige Dinge durchgesetzt. Denken Sie an wirtschaftliche Zusammenhänge, an Englisch als internationale Arbeitssprache, an Fast Food oder auch nur daran, dass die Getränke kälter geworden sind.

Aus dem Jahr 1946 stammt das denkwürdige Zitat von Fiorello LaGuardia, dem damaligen Direktor der Nothilfe- und Wiederaufbauverwaltung der Vereinten Nationen (UNRRA, Anm.): “Von allen Völkern dieser Welt gehört das österreichische zu jenen, die dem Hungertod am nächsten sind.” Die UNRRA hat damals Abermillionen Menschen in Europa das Leben gerettet. Das kann man sich heutzutage überhaupt nicht mehr vorstellen. Wir jammern auf einem unglaublich hohem Niveau.

Bereits im Jahr 1999 haben Sie ein Projekt mit den Namen “Geschichte @ Internet” geleitet. Wie kritisch sehen Sie das Internet als Informationsquelle?

Wenn wir mit dem Internet nicht kritisch umgehen lernen, dann ertrinken wir möglicherweise in Falschmeldungen. Man kann im Internet natürlich unglaublichen Blödsinn erfahren, aber man hat dadurch beispielsweise auch die Möglichkeit, sich eine ausländische Zeitung am Tag ihrer Publikation durchzulesen. Das war zu meiner Zeit als Student noch undenkbar. Durch diesen Zugang kann man erfahren, wie diese Länder ticken – und man kann sich so Informationen holen, die man sonst so nicht bekommt. Welche Informationen man im Internet einholt, muss man als User aber selber entscheiden.

Sie gelten in Salzburg auch als Zivildienst-Vorreiter. Wie kam es denn dazu?

Ich bin, auch wenn es schwierig ist, Pazifist. Als ich zur Musterung kam, habe ich schon studiert. Daher wurde mir Aufschub gewährt. Der Zivildienst wurde erst 1975 unter Bruno Kreisky eingeführt und mir war sofort klar, dass ich das machen wollte. Als ich dann meinen Zivildienst antrat, gab es in Salzburg erst sehr wenige Einsatzmöglichkeiten. Zur Auswahl standen das Rote Kreuz, das Landeskrankenhaus und die Landesnervenklinik, für die ich mich beworben hatte. Wir waren dort drei Zivildiener und eine absolute Minderheit.

Vielen Dank für das interessante Gespräch.

