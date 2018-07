Hochräder, Laufräder, Niederräder, Waffenräder – auch die 15. Ausgabe von NostalRad am Samstag in Zell am See (Pinzgau) war ein voller Erfolg. Weit über 200 Radler aus Deutschland, der Schweiz, aus England, aus Slowenien, natürlich aus allen österreichischen Bundesländern und sogar aus Russland nahmen am Nostalgie-Rad-Treffen teil.