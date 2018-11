Hitler-Geburtshaus: Gericht erörtert Gutachten zu Wert

Ein Gerichtsgutachten schätzt das Haus auf 1,23 Mio. Euro - © APA (Archiv)

In einem Zivilprozess in Ried wird am Donnerstag erörtert, wie viel das Hitler-Geburtshaus in Braunau wirklich wert ist. Ein Gerichtsgutachten schätzt es auf 1,23 Mio. Euro, die Republik hat die frühere Eigentümerin aber nur mit 310.000 Euro entschädigt. Laut “Kurier” lässt das Innenministerium derzeit einen Gutachter das “ursprüngliche Aussehen des Hauses” erforschen.