Hitlergruß in Bad Dürrnberg: Polizei fahndet nach Sommerrodler

Ein Zeuge hatte den jungen Mann mit blonder Irokesenfrisur am 3. Juni dabei beobachtet, als er während der Rodelfahrt die eindeutige Geste gezeigt hat, bestätigt Staatsanwaltschaftssprecher Marcus Neher auf Anfrage von SALZBURG24. Der Zeuge erstattete Anzeige wegen Verstoßes gegen das Verbotsgesetz.

Foto bei Sommerrodelbahn sichergestellt

“Die Geste wurde exakt an der Stelle gezeigt, an der automatisch das Zielfoto geschossen wird”, führt er aus. Bei den Rodelbahnbetreibern konnte man die Datei sicherstellen. Ob sich der junge Mann den Abzug auch selbst abgeholt hat, ist unklar, so Neher.

Polizei bittet um Hinweise

Um den Unbekannten auszuforschen, wurde am Dienstag jenes Bild vom 3. Juni durch die Staatsanwaltschaft öffentlich gemacht. In der Kopie ist die rechte Hand des Mannes allerdings nicht zu sehen. Die Polizei bittet um Hinweise an die Polizeiinspektion Hallein unter der Telefonnummer 059 133 5100 oder an jede andere Polizeiinspektion.