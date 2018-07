Hitze in Griechenland – Akropolis früher geschlossen

Bürgern wird geraten, zuhause zu bleiben - © APA (AFP)

Eine Hitzewelle plagt die Menschen in Griechenland. Am Sonntag zeigten die Thermometer in Athen 39 Grad Celsius im Schatten an. In der Sonne wurden viel höhere Werte gemessen. Aus diesem Grund wurde das Wahrzeichen von Athen, die Akropolis, bereits um 14.00 Uhr Ortszeit (13.00 MESZ) geschlossen. Die Akropolis werde auch am Montag um diese Zeit schließen, berichtete der staatliche Rundfunk (ERT).