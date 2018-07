Hitze: Kinder kollabierten in Bus nach Klima-Ausfall

Zehn Kinder brachen ob der Hitze zusammen. (Symbolbild) - © Bilderbox

In einem Reisebus, der bei Oldenburg in Deutschland auf der Autobahn unterwegs war, ist die Klimaanlage ausgefallen, zehn Kinder kollabierten. Sie mussten ins Krankenhaus gebracht werden, berichtete ein Sprecher der Feuerwehr Oldenburg am Dienstag. Bei den Verletzten handelt es sich um Elf- und Zwölfjährige, die einen Tagesausflug in einen Vergnügungspark unternahmen.