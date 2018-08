Hitze und Stau: Zahllose Urlauber quälen sich durch Salzburg

Blechkolonnen rollen durch Salzburg. - © FMT-Pictures/TA

Bei weit über 30 Grad quälen sich am Samstag unzählige Autofahrer quer durch Salzburg. Und dabei ist sehr viel Geduld gefragt: Denn sowohl in Richtung Süden als auch in Richtung Deutschland heißt es warten. Die Staupunkte im Überblick.