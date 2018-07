Hitzeerschöpfung am Berg: Das solltet ihr beachten

Um der Hitze später nicht Tribut zollen zu müssen, sollten Bergsteiger und Wanderer vor allem folgenden Spruch beherzigen: Morgenstund’ hat Gold im Mund. “Die meisten wollen eben im Urlaub nicht um 6.00 Uhr früh aufstehen und losmarschieren. Aber genau das wäre sinnvoll”, rät der Geschäftsführer der Tiroler Bergrettung, Peter Veider, den Touristen, die es ja vor allem betrifft, zu einem frühestmöglichen “Gipfelsturm”.

Achtung vor Mittagshitze

Viele würden jedoch erst um 8.00 oder 9.00 Uhr den Weg ins Gebirge antreten – und damit der Mittagshitze oder Temperatur-Höchstwerten am frühen Nachmittag nicht mehr entkommen.

Erschwerend komme hinzu, dass viele, die wegen Erschöpfung oder Herz-Kreislauf-Problemen geborgen werden müssen, mit dem “Thema Berg nicht sehr viel zu tun haben”, so Veider. “Die nehmen das nicht ernst”, nahm der erfahrene Bergretter auf die Gefahren von wenig Erfahrung und der daraus resultierenden, mangelnden oder fehlenden Tourenplanung Bezug.

Kopfbedeckung und Wasser nicht vergessen

Auch an der nicht ausreichenden Flüssigkeitszufuhr bei hohen Temperaturen kranke es häufig. “Zu wenig Wasser ist Standard”, konstatierte Veider. Und fügte zwei weitere ebenso praktische wie naheliegende Tipps an: Nicht zu warm anziehen bei Wander- und Bergtouren im Sommer sowie “Ja” zur Kopfbedeckung im Falle geringer Haarpracht.

Dass Erschöpfung am Berg in der Ganzjahres-Betrachtung in nicht wenigen Fällen auch zu Unfällen führt, zeigt die Statistik des Kuratoriums für Alpine Sicherheit. 1.088 Unfallereignisse wegen Erschöpfung habe es von 2006 bis 2017 gegeben, 1.466 Personen waren insgesamt betroffen, hieß es gegenüber der APA.

