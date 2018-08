Hitzefrei für Fiaker-Pferde ab 30 Grad?

Der Verein gegen Tierfabriken Österreich und Wiens Grüne wollen hitzefrei für Fiakerpferde schon ab 30 Grad durchsetzen. Und das obwohl die Grünen vor zwei Jahren als Regierungspartei die jetzige Regelung gemeinsam mit der SPÖ beschlossen hat. Man könne aber doch noch einmal verhandeln, so Grün-Mandatar Rüdiger Maresch am 3. August am Rande einer Medienaktion des Grünen Tierschutzforums. “Wir werden weiter dahinter sein, dass hitzefrei ab 30 Grad die Regel ist”, versprach Maresch.

Vertag: Hitzefrei für Fiaker ab 35 Grad

Seit heuer geben Salzburgs Fiaker ihren Pferden nach einem Vertrag mit dem Magistrat ab 35 Grad – abgelesen an der Messstation in Freisaal –hitzefrei. “Wir haben aber auch schon davor freiwillig Pause gemacht”, versichert der Obmann der Salzburger Fiaker-Vereinigung, Franz Winter, am Dienstag im Gespräch mit SALZBURG24. Auch vergangenen Mittwoch wurde den Pferden an den Hundstagen eine Auszeit gewährt.