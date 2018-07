Hitzetod eines Kleinkinds: Vier Monate Haft für Mutter

Das Gericht entschied sich für eine Haftstrafe. (Symbolbild) - © APA/Barbara Gindl

Eine 18-jährige Frau und ihr 21-jähriger Freund sind am Dienstag am Landesgericht Feldkirch wegen fahrlässiger Tötung zu vier bzw. fünf Monaten bedingter Haft verurteilt worden. Die beiden waren im August 2017 in der Wohnung des Mannes eingeschlafen, während der 20 Monate alte Sohn der Frau im überhitzten Auto verstarb. Die Urteile sind nicht rechtskräftig.