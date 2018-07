Hitzewelle in Kanada fordert Tote

“Meine Gedanken sind bei den Angehörigen derjenigen, die in Quebec während dieser Hitzewelle gestorben sind”, schrieb Kanadas Premierminister Justin Trudeau im Kurznachrichtendienst Twitter. Trudeau warnte, dass die Rekordtemperaturen noch weiter anhalten dürften. “Stellen Sie sicher, dass sie wissen, wie Sie sich und Ihre Familie schützen”, schrieb er.

My thoughts are with the loved ones of those who have died in Quebec during this heat wave. The record temperatures are expected to continue in central & eastern Canada, so make sure you know how to protect yourself & your family: https://t.co/JSPPsU80x9

Nach Angaben des Wetterdienstes haben die Temperaturen zuletzt die 34-Grad-Marke geknackt. Angesichts der hohen Luftfeuchtigkeit fühle es sich aber eher wie 40 Grad Celsius an. Die Regierung hat eine Hitzewarnung ausgegeben.

#Heatwave – Day 4

Not yet 8 am and it feels close to 40

It could be another record-breaking hot day!

Today’s forecast high: 35°

Humidex: 45

Record high: 34.4° in 1963

(High on Canada Day: a record-breaking 33.9°)@CTVMontreal pic.twitter.com/RfWP3kRdcV

— Lori Graham (@LGrahamCTV) 2. Juli 2018