HIV-positive Mutter rettet Leben ihres Kindes mit Leberspende

Durch die Lebertransplantation konnte das Leben des Kindes gerettet werden (Symbolbild). - © APA/HELMUT FOHRINGER

Ärzte in Südafrika haben erstmals Teile der Leber einer HIV-positiven Mutter ihrem HIV-negativen Kind transplantiert. Mutter und Kind seien ein Jahr nach der Operation wohlauf, das Kind trage weiterhin nicht den HI-Virus in sich, teilten Ärzte der Universität Witwatersrand in Johannesburg am Donnerstag mit.