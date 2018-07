HIV-Selbsttests “ab sofort” in Apotheken erhältlich

Der HIV-Selbsttest ist nun auch in Österreich erhältlich. (Archivbild) - © Mauro PIMENTEL / AFP

HIV-Selbsttests sind “ab sofort” rezeptfrei in den österreichischen Apotheken erhältlich. Der Test bietet die Möglichkeit, seinen eigenen HIV-Status unkompliziert und schnell zu bestimmen, hieß es am Montag in einer Aussendung der Österreichischen Apothekerkammer.