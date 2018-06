HIV-Selbsttests vermutlich ab Mitte Juli in Apotheken

Bei HIV-Tests in Laboren, beim Arzt oder bei den Aidshilfen kann eine Infektion innerhalb von sechs Wochen nach der Ansteckung nachgewiesen werden. Bei Selbsttest liegt das diagnostische Fenster bei zwölf Wochen. In Deutschland hat nun Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) einen Vorstoß gemacht, einen Herbst-Schnelltest ab Herbst in den Handel zu bringen.

(APA)