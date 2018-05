Verheerender Großbrand lässt Hochhaus in Sao Paulo einstürzen

Die Feuerwehr bestätigte das Todesopfer zunächst nicht, erklärte aber, dass 160 Rettungskräfte und 57 Feuerwehrautos im Einsatz gewesen seien. Der Brand war in der Nacht auf Dienstag ausgebrochen und hatte sich rasch ausgebreitet. Feuerwehr-Aufnahmen auf Twitter zeigten das vollständig in Flammen stehende Hochhaus, kurz bevor es einstürzte. Fernsehbilder zeigten Schäden auch an einer benachbarten Kirche.

A burning building in downtown Sao Paulo, Brazil, partially collapses in the middle of the night.

Firefighters said they believed there may be victims, but did not yet know how many. pic.twitter.com/3bN9hdrFio

