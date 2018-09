Hochkarfeldkopf: Kletterer bei Sturz schwer verletzt

Der schwer verletzt Kletterer wurde in das Unfallkrankenhaus eingeliefert. - © Rotes Kreuz

Ein Kletterer stürzte Sonntagnachmittag am Hochkarfeldkopf in St. Martin am Tennengebirge (Pongau) auf etwa 2.180 Metern Seehöhe ab. Der Mann wurde schwer verletzt.