Hochleistungsstrecke im Flachgau wird vorangetrieben

Herzstück der neuen Strecke soll ein 16,5 Kilometer langer Tunnel sein. - © ÖBB/Philipp Horak/Archiv

Die geplante ÖBB-Hochleistungsstrecke im Flachgau wird noch heuer zur Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) eingereicht. Zuvor werden den Anrainern am Montag in Köstendorf die konkreten Pläne für das großteils unterirdisch verlaufende Projekt vorgestellt, am Mittwoch folgt ein Termin in Hallwang.