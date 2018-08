Hochofen-Reparatur in Linz kostet etwa 185 Mio. Euro

Der Hochofen muss alle 14 Jahre geöffnet werden - © APA

Die voestalpine hat über den Sommer eine Hochofen-Großreparatur laufen, die turnusmäßig etwa alle 14 Jahre fällig ist und normalerweise 100 bis 110 Tage dauert. Start war Anfang Juni. Der Eingriff verschlingt Investitionen in Höhe von 180 bis 185 Mio. Euro. Der Gewinn wird dadurch um 150 Mio. Euro gedrückt. “Daran ändert sich nichts”, sagte CEO Wolfgang Eder am Mittwoch in einer Telefonkonferenz.