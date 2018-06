Hochrangige Militärgespräche zwischen Nord- und Südkorea

Das Treffen findet an der entmilitarisierten Zone statt - © APA (AFP)

Erstmals seit über zehn Jahren haben Nord- und Südkorea am Donnerstag hochrangige Militärgespräche aufgenommen. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Seoul begannen die Gespräche in der Früh auf der nordkoreanischen Seite des Friedensdorfs Panmunjom an der entmilitarisierten Zone.